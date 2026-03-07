Областната дирекция на МВР в Бургас отбеляза Международния ден в памет на загиналите служители на реда с почите пред паметника загиналите полицаи от Първо РУ Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. На церемонията освен различните структурни звена от системата на МВР присъстваха зам. министър Калоян Калоянов, областен управител Добромир Гюлев и зам. кмета Станимир Апостолов. Бе отслужена и заупокойна молитва.

„Отдаваме почит на хората, които не са се върнали от служба, на хората, които са платили най-високата цена в името на закона и на гражданите. Униформата носи отговорност. Тези хора ще останат завинаги в нашите редици“, каза зам.министър Калоян Калоянов.