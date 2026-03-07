Министерството на вътрешните работи (МВР) отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда. ОДМВР- Бургас ще почете пред паметника загиналите служителите от Първо РУ Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. На церемонията освен различните структурни звена от системата на МВР ще присъстват зам. министър Калоян Калоянов, областен управител Добромир Гюлев и зам. кмет Станимир Апостолов. Заупокойна молитва ще отслужат Архимандрит Димитрий - архиерейски наместник на Бургаска духовна околия и отец Севастиян.

Служители на полицейските управления от цялата област отбелязват този ден с едноминутно мълчание и включени сигнални светлини.