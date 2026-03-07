В навечерието на 8 март митнически служители от Териториална дирекция Митница София задържаха 1218 бижутерийни изделия, носещи знаци на търговски марки, при проверка на пощенска пратка, пристигнала от Китай.

Пратката е била селектирана за проверка на 26 февруари 2026 г. от служители на сектор "Митнически оперативен контрол" към отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториална дирекция Митница София. Колетът е бил определен като рисков, с тегло 10 килограма и страна на произход Китай.

Според придружаващите документи, представени пред митническите органи, съдържанието на пратката е било описано като "бижутерийна имитация от неръждаема стомана". Изпращач е китайско дружество, а получател - фирма в България.

При извършените контролни действия митническите служители са установили общо 1218 артикула - гривни, пръстени, обеци и колиета, всички обозначени със знаци на две световноизвестни търговски марки.

Стоките са задържани в изпълнение на Европейски регламент 608/2013, който урежда защитата на правата върху интелектуалната собственост. За случая предстои да бъдат уведомени притежателите на съответните марки, пише БГНЕС.