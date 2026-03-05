ГДБОП разби организирана престъпна група проституция, която набирала, транспортирала, укривала и склонявала към развратни действия на лица, включително и насилствено. Групата e действала от октомври 2018 г. на територията на страната.

Специализираната операция по линия "трафик на хора" е проведена на 4 март 2026 г., под надзора на Софийската градска прокуратура, съобщава bTV.

Образувано е досъдебно производство, както и паралелно финансово разследване за изпиране на пари от незаконната дейност.

В хода на полицейската акция са арестувани 8 души – мъже и жени, свързани с предоставянето на платени сексуални услуги на територията на страната и в чужбина.

Шестима от арестуваните са с обвинения. Оставането им в ареста е продължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Установени са ролите на членовете на престъпната група. Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност като ръководител, а останалите – като участници в нея.

При действията по разследването са извършени 25 лични обиски и претърсвания на жилища и автомобили.

Иззети са 6 автомобила, използвани за осъществяване на незаконната дейност, както и множество предмети, относими към разследването - мобилни телефони, сим карти, парични суми и множество документи.

Разпитани са повече от 10 свидетеля, включително пред съдия. Изготвени са справки от мобилните оператори, назначени са експертизи.

Работа по документиране на престъпната дейност продължава.