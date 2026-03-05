Ръст до 11% на цените на масовите горива очакват малките бензиностанции в рамките на няколко дни. Според Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива поскъпването е неизбежно заради войната и влиянието ѝ върху международните пазари.

Димитър Хаджидимитров от асоциацията прогнозира, че до края на следващата седмица литър гориво ще поскъпне с 13 до 15 евроцента. Той изчисли, че в момента доставната цена на бензина и дизела вече е с 13 евроцента по-висока спрямо началото на конфликта.

Търговските обекти разполагат със запаси за период между 3 и 7 дни в зависимост от потреблението. След изчерпването на тези количества продуктите ще се предлагат на новите, по-високи стойности. Хаджидимитров очаква увеличението да продължи месец и половина, след което цените да спаднат заради свитото потребление.

Особеният търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов увери, че в България няма недостиг на горива. Той обясни, че ценообразуването зависи от борсовите индекси и реакциите на пазарите.

Комисията за защита на конкуренцията препоръча на изпълнителната власт мерки за стабилност. Министърът на икономиката Трайков призова бизнеса да спазва финансова дисциплина и да не се поддава на „изкушения за лесни и бързи печалби“. Той предупреди, че властите ще наблюдават пазара и могат да проверят дали всяко поскъпване е икономически обосновано.

Потребителите към момента не бързат да се запасяват масово. Николай Петров коментира, че зарежда гориво според конкретните си нужди и не планира промяна в навиците въпреки очаквания ръст.