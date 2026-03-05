Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов е категоричен, че въпреки липсата на редовен бюджет, всички социални плащания са гарантирани.

“Всички пенсии от 1 юли ще бъдат увеличени със 7,8% и всички социални плащания са гарантирани”, каза Адемов в Пловдив, където участва в Националното съвещание на служителите на Агенцията по заетостта.

Социалният министър представи приоритетите за работа на министерството по време на мандата на служебния кабинет и даде насоки за подпомагане на уязвимите и гарантиране на честността на вота на предстоящите през април предсрочни парламентарни избори.

Той обясни, че вече има необходимите данни, по които се изчислява коефициентът за осъвременяване на пенсиите по т.нар. “швейцарско правило”. “Хармонизираният индекс на потребителски цени е 3,5%. Ръстът на осигурителния доход е 12%. По 50% от двата показателя прави 7,8%“, допълни Адемов.

Министърът беше категоричен, че повишаването на пенсиите и всички социални плащания са гарантирани в т.нар. удължителен закон за бюджета, който правителството прие и внесе за разглеждане в Народното събрание.

“Това е важно за всички български пенсионери. И още по-важно е, че всички социални плащания, които са заложени в нашето законодателство, са гарантирани, независимо от това, че няма приет редовен закон за държавния бюджет”, каза още социалният министър.