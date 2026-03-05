Здравната каса е предала на прокуратурата случаи на хоспитализации, за да се установи дали има злоупотреби с лични данни на пациенти. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски. По думите му районните здравни каси са проверили 258 болници, за които е имало данни, че 4155 пациенти, които са се водили приети за лечение, са били в игрални зали, предаде БТА.

С 1659 от пациентите районната здравноосигурителна каса не е осъществила контакт, а 234 от пациентите са отказали съдействие. Останалите пациенти са потвърдили, че са били в болница в периода, за който има данни, че са били в игрална зала. От запитаните от районните здравни каси пациенти 10% отговарят, че са играли онлайн на хазартни игри докато са били хоспитализирани, но от Националната агенция за приходите са посочили, че няма онлайн залагания, а пациентите са били на място, в игрална зала. Близо 8% от проверените пациенти са признали, че са излизали от болницата по време на хоспитализацията им.

По думите му 85 пациенти са посочили, че данните от личната им карта са ползвани от други лица, а 11 пациенти са казали, че са били в болница, но не са оставали да пренощуват в лечебното заведение, за което на болниците са наложени санкции в размер на близо 60 хил. евро.

За периода януари - декември 2025 г. са отчетени общо 2 317 179 броя хоспитализации по клинични пътеки, като в сравнение със същия период на 2024 г. има ръст от 2,61%, показва анализ на НЗОК, публикуван на сайта на институцията. Най-голям брой клинични пътеки се отчитат основно в големите областни градове в страната, където са съсредоточени и най-много на брой лечебни заведения - София град, Пловдив, Бургас, Плевен, Варна.