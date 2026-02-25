Българската секция на Радио „Свободна Европа“ преустановява дейността си на 31 март заради липса на финансиране от САЩ. Информацията бе потвърдена от двама служители на медията, след като аналогично решение беше обявено и за редакцията в Букурещ. Президентът на САЩ Доналд Тръмп замрази средствата за медията още миналата година като част от кампания за свиване на държавните разходи.

Екипът в София търси вариант, който да позволи продължаване на работата и обслужването на аудиторията, посочи източник от редакцията, пожелал анонимност. В съседна Румъния директорът на местната служба Елена Вижулие Танасе определи новината като „лоша не само за колегите“, потвърждавайки крайната дата за затваряне на бюрото.

Съкращенията са част от по-широка политика на Вашингтон. . Въпреки че медията първоначално приветства съдебната победа срещу Тръмп и опитите за съдебен контрол над решенията на Белия дом, финансовият натиск наложи окончателното спиране.

От „Репортери без граници“ (RSF) изразиха съжаление за предстоящото затваряне на бюрата в София и Букурещ. Според организацията това ще има отрицателен ефект върху информираността на гражданите, особено в държави с проблеми в медийната среда.

Българската и румънската служби са сред първите, създадени през 1950 г. Излъчването на български език беше спряно през 2004 г. и възстановено през 2019 г. Екипът в София наброява около 15 журналисти.