Издирват дете на 2 години от село Александрово, община Павел баня, което е в неизвестност от снощи. Сигналът за изчезването е подаден около 21:00 часа от неговата майка, предава БНР.

Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация детето е играело в двора на дома си в село Александрово, когато внезапно е изчезнало.

Калоян Дамянов съобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи. В акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района.