"От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние". Това написа в профила си във фейсбук служебният вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков.

Цицелков обясни, че няма обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент. "Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел"

Той е категоричен, че няма да позволи "този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета".

Цицелков посочи, че ще защити правата си по съдебен ред. "Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора".

Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.

Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота.

А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда, пише още той.