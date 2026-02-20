Служебният вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков ще подаде оставка, това обяви самият той на извънреден брифинг.
Оставката идва само ден, след като служебният кабинет встъпи в длъжност.
17-годишната Елена от бургаския "Меден рудник", която полицията издирваше, е открита в Царево. Тя е в отлично физическо и психическо здраве. Полицията я…
Българите свиват разходите си за дрехи и жилищно обзавеждане, за да могат да си купят храна и да платят данъците и осигуровките си, показват данни на НС…
Временно ще бъде преустановено движението през Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във&nbs…
Летище „Васил Левски“ ще бъде изцяло затворено освен за военни полети пред нощта на 23 февруари от 01:15 до 02:50 и на 24 февруари от 01:05 …
Върховният съд на САЩ постанови, че американският президент Доналд Тръмп е превишил правомощията си при налагането на серията си от мита, коит…
ОДМВР-Бургас издирва 17-годишната Елена Димитрова Илиева от бургаския комплекс "Меден Рудник", която за последно е контактувала с майка си, с която …
Новият шеф на МВР Емил Дечев е изолирал сегашния главен секретар Мирослав Рашков. Това е станало още щом влязъл в министерския кабинет на ул. „Шес…
Полицаи от Берковица задържаха 57-годишна жена, изтеглила 70 600 евро от чужда банкова карта. Работата по случая започнала след постъпил сигнал от банка…
Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово. Началник…
Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа Риболовният кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта с трима души на бор…
