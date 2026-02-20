Президентът Илияна Йотова даде първото си официално интервю като държавен глава. Пред bTV тя коментира най-горещите теми от политическия живот у нас.

Припомняме, че Йотова стана първата жена президент на Република България, след като Румен Радев се оттегли, за да влезе в активната власт.

Президентът стартира с

резервите си към служебния кабинет на Аднрей Гюров

"Имам резерви - определено. Казах и на премиера Гюров веднага, щом прочете списъка с предложения. Не е коректно и няма как да кажа имената, но ние научихме състава на служебния кабинет, когато г-н Гюров го изчете. Някои от министрите познавам добре, познавам работата им. Някои не ги познавам. За други имам резерви и работата ще им покаже дали ще ме опровергаят или не", заяви тя.

Йотова заяви, че всеки министър носи своята отговорност пред гражданите и ако работи срещу тях, няма как да скрие това.

"Първо, този служебен кабинет е резултат от начина, по който беше променена Конституцията. Какво ни казаха през 2023 година от НС? Спазихме буквата на този текст, въпреки че не бяхме съгласни. Президентът Радев го даде на КС, решение нямаме. Това бе направено, за да обезкърви институцията и беше направено не толкова срещу институцията, колкото срещу президента Радев.

"Край на едноличната власт", а някои си позволиха да кажат: "Край на срамния период". Какъв е срамният период? Президентът Радев правеше добри служебни кабинети. Признаваха ги дори нашите опоненти.

Дори имаше предложения някои от тях да станат и редовни. Президентът знаеше как да прави служебни кабинети. Хората бяха проверявани, така че да не могат да бъдат компрометирани. Този текст в Конституцията беше безобразно променен и се наслушахме на много нелицеприятни и несвойствени определения.

Народните представители казаха, че е недопустима намесата на президента в служебните правителства. За мен беше изненада да има зам.-министър председател по честни избори. Когато се прави такъв кабинет, няма министър, който да не отговаря за честни избори. Вероятно, заради очакванията, Гюров искаше да сложи акцент върху това - търсеше се символ.

Аз мисля, че отдавна е минало времето на символите. Аз, както и вие, научих от медиите някои елементи от миналото на г-н Цицелков.

Ако всичко изнесено в медиите е факт, аз бих разписала указ за неговата оставка веднага. Неслучайно наблягам толкова на този факт с промените в Конституцията, защото никой до момента не иска да признае кой точно ги предложи. От една страна да се орежат правомощия на президента и да бъде натикан в ъгъла, а друга - да се направят промени в съдебната система", коментира Йотова.

Реформа в правосъдието

Според нея не трябва да се бърза с реформите в правосъдната система, тъй като това е система с хора, които са на много високо ниво.

"Има две неща, които трябва да съобразим - не можем да бъдем страната на изтеклите мандати. Това ражда недоверие в хората. Когато имаш масово недоверие към тази изключително важна власт, която съдържа в себе си цялото понятие за несправедливост, това има тежки последици. Тънка е нишата между правосъдието и усещането за несправедливост", обясни Йотова.

"Ето, вчерашния случай с убитото момиче Евгения, което предизвика протеста. Ние знаем ли мотивите защо един е оневинен, а друг е с намалена присъда. Случаят с Евгения показва и много тежки проблеми в обществото ни - случаите на домашно насилие и наказанието за тях", каза тя.

Йотова допълни, че служебният кабинет може да предлага всякакви варианти за реформа на съдебната власт, но това трябва да се случи при редовно правителство.