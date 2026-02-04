Православната църква днес отдава почит на паметта на Преподобни Исидор Пелусиотски, както и на Свети мъченик Иадор и Преподобни Евагрий. Денят е свързан както с дълбока духовна традиция, така и с отбелязването на редица български имена, носещи символиката на здравина и сила.

Св. Исидор Пелусиотски е живял през V век след Христа и е родом от Египет. Още в младежките си години той избира монашеския път и се заселва в уединено място близо до древния град Пелусия, откъдето произлиза и прозвището му. С времето духовната му мъдрост и строго подвижническо житие го превръщат в един от най-уважаваните християнски учители на своето време.

Неговите молитви и проповеди оказват силно въздействие върху хората. Словото му било толкова увлекателно и убедително, че мнозина езичници приели Христовата вяра. Заради авторитета и духовния му пример братството го избира за игумен на манастира, който той ръководи с кротост и твърдост във вярата.

Имен ден и символика

На този ден имен ден празнуват Жеко, Жельо, Желязко и Желязка.

Имената произлизат от старобългарската дума „желязо“ и носят ясно послание – пожелание за здраве, устойчивост и сила.

Жеко и Жельо са съкратени форми на името Желязко, а Желязка е неговият женски вариант. Чрез тези имена родителите символично изразяват желанието детето им да бъде здраво и издръжливо през живота си.