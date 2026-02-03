Жители от различни части на страната сигнализират за рязко увеличение на сметките за електроенергия през януари, съобщи bTV. По техни данни в някои случаи фактурите са двойно, а дори и тройно по-високи спрямо декември. Оплакванията идват от градове и села в цялата страна – от Пловдив и Петрич до Силистра – и засягат клиенти и на трите електроразпределителни дружества.

От електроразпределителното дружество EVN посочват, че само през януари са получили близо 300 сигнала за проверка на електромери и фактури. Според тях по-високите сметки се дължат на студеното време и по-дългия период на празнични дни, като отбелязват, че клиентите в Югоизточна България са потребили средно с около 40% повече електроенергия спрямо декември.

От „Енерго-Про“ също обясняват повишените суми с по-голямото потребление по време на коледните и новогодишните празници, когато хората са прекарвали повече време у дома.

От „Електрохолд“ посочват, че домакинствата, които използват ток за отопление, отчитат значително по-висока консумация през зимата. Заради множеството сигнали в социалните мрежи пловдивският адвокат Атанас Костов е подготвил образци на жалби, които засегнатите могат да подадат и до Комисията за защита на потребителите.