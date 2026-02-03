От електроразпределителното дружество EVN посочват, че само през януари са получили близо 300 сигнала за проверка на електромери и фактури. Според тях по-високите сметки се дължат на студеното време и по-дългия период на празнични дни, като отбелязват, че клиентите в Югоизточна България са потребили средно с около 40% повече електроенергия спрямо декември.
От „Енерго-Про“ също обясняват повишените суми с по-голямото потребление по време на коледните и новогодишните празници, когато хората са прекарвали повече време у дома.
От „Електрохолд“ посочват, че домакинствата, които използват ток за отопление, отчитат значително по-висока консумация през зимата. Заради множеството сигнали в социалните мрежи пловдивският адвокат Атанас Костов е подготвил образци на жалби, които засегнатите могат да подадат и до Комисията за защита на потребителите.
