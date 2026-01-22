Украйна, Русия и САЩ ще проведат за първи път тристранни мирни преговори в Обединените арабски емирства в петък, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Срещите ще бъдат на „техническо ниво“, като Зеленски подчерта, че „руснаците също трябва да са готови на компромиси, не само Украйна“.

В речта си на Световния икономически форум в Давос Зеленски отправи и най-критичните си коментари досега към съюзниците на Киев, посочвайки, че Европа „обича да обсъжда бъдещето, но избягва да предприема действия“. Той изрази разочарование от бавния напредък и подчерта необходимостта от реални стъпки за прекратяване на конфликта.

Речта му беше в контраст с изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че споразумение за прекратяване на войната е „близо“. По думите на Тръмп, двамата са провели „добра“ среща в кулоарите на форума, но не е ясно дали са постигнати конкретни договорености по ключови въпроси като териториите.

Специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, ще пътува до Москва, за да обсъди с руския президент Владимир Путин възможностите за прекратяване на войната.

Зеленски отбеляза, че прякото общуване с Русия е по-добро от липсата на диалог: „По-добре е, отколкото да нямаме никакъв контакт. Хората живеят без електричество, в тежка ситуация сме. Русия също е в трудна позиция и ние отговаряме на атаките им.“