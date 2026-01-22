Асен Василев е категоричен, че “Продължаваме промяната" винаги е отстоявала позицията България да бъде силна в единна Европа. “Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и Европа. Натика ни в кьошето, до най-бедната държава в Европейския съюз- Унгария”.

"Ако за Бойко Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал. Когато България, е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще направи много по-трудно за българския бизнес да може да работи на най-големия си пазар в ЕС. Ще направи много по-трудно за България да се включи и да отстоява общоевропейската позиция, която може да ни даде сила в световен мащаб. Тази позиция е взета от едно правителство в оставка, което е нелегитимно да предприема такива големи външнополитически ходове", на мнение е бившият финансов министър.

Според Василев причината да не ни приемат преди 15 години в Шенген и еврозоната е "точно такова нагаждаческо поведение: да седнем и на двата стола и накрая да паднем на земята" и "да се кланяме на по-силния и да се подмажем на всички".

"Няма как да ни уважават, ако ние сами не уважаваме себе си, ако нямаме ясни позиции и не ги отстояваме", допълни лидерът на ПП.

Василев каза още, че политиката на снишаване, на “казване на едно, а правене на друго", на опити да "угодиш на всички", трябва да спре, а България да заеме ясна позиция - че сме част от Европа и "определяме решенията, които Европа ще вземе" и заедно с европейските партньори да бъде взето най-доброто решение, защото това е "единственият начин да имаме сигурна, богата България, в която всички граждани да имат ясно бъдеще и да са достойни граждани на света”.

Участието в Съвета за мир, по думите на Василев, е важно решение, което е трябвало да бъде обществено обсъдено а не да бъде взето "скришом, на подпис" и да не е обявено на сайта на Министерския съвет, а да бъде след това "хвърлено" в Народното събрание за последваща ратификация, след като решението е взето.

Василев е категоричен, че решението на правителството България да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп, осъществено от премиера в оставка Росен Желязков, "поставя България в ъгъла на ЕС, до Унгария".

"Видяхме това поведение на Унгария докъде я доведе. Орбан, който се правеше на най-великия геостратег, опитваше да играе с всички, докара Унгария до просешка тояга и в момента те са по-бедни и от нас. Когато България трябва да се занимава със сериозен казус, какъвто е казусът с Газа, в Гренландия, първо трябва да бъде формирана българска позиция. След това тя трябва да бъде обсъдена, отстоявана, в опит да се убедят всичките ни европейски партньори, че нашата позиция е правилна”, категоричен е лидерът на ПП.