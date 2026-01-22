„Добре дошла на борда, България, заедно ще работим за укрепването на мира в света“. Това се посочва в публикация на Посолството на САЩ в София по повод присъединяването на страната ни към Съвета за мир.

В съобщението се казва още: „Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета - президента Доналд Дж. Тръмп.“

От американското посолство отдават признание и на бившия министър на външните работи на България Николай Младенов (2010–2013 г.). „Отдаваме признание и на външния министър (2010–2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа“, се посочва в публикацията.

Американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир, предаде Ройтерс. Страната ни е сред основателите.

"Този съвет има шанса да бъде един от най-значимите органи, създавани някога“, каза тойТръмп. „Поздравления, г-н президент. Хартата вече е в пълна сила и Съветът за мир вече е официална международна организация“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по време на церемонията.