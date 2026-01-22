Заседанието на парламента беше прекъснато след нарушаване на реда в залата. Преди това беше направено предложение в дневния ред на пленарното заседание да бъде включено второто четене на промените в Изборния кодекс.

Предложението за включване на новата точка направи председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Костадин Ангелов след обсъждане на председателски съвет.

Първоначално депутатите приеха да разгледат днес като първа точка измененията в Изборния кодекс. От "Продължаваме промяната-Демократична България" обаче поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. След като скандиранията продължиха, без да съобщи резултата, Ангелов даде 10 минути почивка.

Преди това Петър Петров ("Възраждане") направи обратно предложение да не се разглеждат измененията с аргумента, че нищо добро няма да произлезе. Не трябва да допускаме тази поредна гавра с изборното законодателство, коментира той.

С декларации от парламентарните групи на „Продължаваме промяната-Демократична България“, "Възраждане" и "Има такъв народ" започна днешното заседание на Народното събрание.

Първи с декларация излязоха от ПП-ДБ, в която се противопоставиха на спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс. Ако няма никаква спешност за приемането на Изборния кодекс, защо след малко ще гласуваме спешното му влизане в пленарната зала, попита Божидар Божанов (ПП-ДБ). Нямате никаква легитимност да правите това в момента, вие сте свалени от власт, обърна се той към мнозинството в Народното събрание.

От „Възраждане“ излязоха с декларация, в която поискаха да се удължи срокът за използване паралелно на лева и еврото до края на юни. Този законопроект вече повече от месец се отказва да бъде разгледан в ресорната комисия, посочи лидерът на партията Костадин Костадинов. Същевременно промените в Изборния кодекс, приети от спящи и дремещи депутати в правната комисия, ще бъдат внесени сега, екстремно, отбеляза той.

В декларация от името на парламентарната група на "Има такъв народ" Светослав Балабанов коментира, че е ясно, че отиваме на избори и всички са в предизборна кампания. По думите му една от опорките на ПП-ДБ е свързана с промените в Изборния кодекс. Според Балабанов политическото лицемерие взима превес.