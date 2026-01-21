От коалицията ПП-ДБ изразиха гневната си позиция на извънреден брифинг пред медиите по повод среднощните гласувания и продължилото около 13 часа заседание на правната комисия в парламента за промените в Изборния кодекс. Депутатите от формацията посочиха, че са в протестна готовност.

"Управляващите правят атентат срещу Изборния кодекс и изборния процес по тъмна доба. Тази нощ до 04:00 ч. сутринта, както и през 2022 г., управляващите приемаха промени в комисии скандално и безобразно", каза Божидар Божанов, а Ивайло Мирчев го допълни, че по думите им "сме на прага на най-голямата изборна измама" и призова "това безумие да спре".

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси обсъди на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило над тринадесет часа. Депутатите отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“. Депутатите подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени. Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

"Те предлагат скенери, които дори те не знаят как работят", посочи на брифинга още Божанов.