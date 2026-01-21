Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни масовите протести с обединение на различни политически електорати срещу управлението. В интервю пред Галя Прокопиева и Ивайло Станчев за „Капитал“ той заяви, че „електоратът на ПП и ДБ, на „Възраждане“, на „Величие“, на МЕЧ, ако щете, на Румен Радев, всички съумяха да се обединят в едно срещу правителството и затова бяха големи протестите“.

По думите му протестите са разкрили и реалното обществено отношение към финансовата политика на кабинета. „Ако си спомняте, тогава излязох и казах, че протестите ми вършат златна работа“, заяви Борисов и допълни, че именно те са показали „истинското отношение на хората към бюджета“.

Според Борисов правителството не е паднало заради уличния натиск, а заради дълбоки разминавания по темата за разходите и дефицита. „Правителството падна, защото те са крайно вляво и искат да харчат пари, докато ние се върнахме към нашия принцип - да харчим толкова, колкото изкарваме“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че партията му е настоявала за дефицит до 3% и отказ от политики, които водят до увеличаване на данъците. „Казвам дефинитивно: няма да вдигаме данъци“, заяви Борисов и допълни, че ГЕРБ повече няма да прави компромиси с консервативната фискална политика.

Борисов призна и собствена отговорност за подкрепата към разширяването на разходите в името на политическата стабилност. „Когато Асен Василев вземаше дългове и обясняваше, че това е нормално, аз също имам вина, че го подкрепях в името на „сглобката““, каза той, но добави, че този модел е изчерпан.

Машинното гласуване и изборният процес

По темата за промените в Изборния кодекс Борисов отрече ГЕРБ да е за премахване на машинното гласуване. „Забравете, че ще остане само хартия. Ние такова нещо не сме казали“, подчерта той.

Според лидера на ГЕРБ решението е в паралелното използване на двата вида вот. „Едната част от обществото категорично не вярва на машините. Нека да гласува с хартии и бюлетини. Другата, която им вярва на машините – и това е полезно“, заяви Борисов, като добави, че доверието в изборния процес е ключово.

В обобщение Борисов определи финала на управлението като хаотичен и натоварен с противоречия, въпреки постигнатите стратегически цели. „Изпълних всичко, което тази година исках да се случи… Направихме всичко и накрая протестите, дадохме оставка – така го сравнявам най-образно, като бой на сватба“, заяви лидерът на ГЕРБ.