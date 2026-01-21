Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси обсъди на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило над тринадесет часа.

Депутатите отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г.

Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“

Бе подкрепено предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени.

Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

Във вторник следобед започна поредно извънредно заседание на комисията във връзка с промените в Изборния кодекс. Те основно са свързани с въвеждането на оптични устройства за сканиране на бюлетини,

избирателните списъци да се съставят на база данните на НСИ за резултатите от последното преброяване

на населението, както и в държави извън Европейския съюз да се образуват до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските ни представителства на Република България в съответната държава.

Депутатите първо обсъдиха предложенията за промени, а гласуването текст по текст започна след полунощ. Малко преди това Надежда Йорданова от ПП-ДБ коментира, че дебатът е преминал без почти да се разменят аргументи и отбеляза, че мнозинството зад измененията изслушва опозицията търпеливо, понякога с досада, но в повечето случаи мълчи. „Ремонт на ремонт ще има на този Изборен кодекс“, добави тя. Йорданова посочи, че работната група зад законопроекта е фантом.

От „Възраждане“ също много пъти заявиха, че работната група е анонимна и не се знае кой стои зад конкретните предложения за промени. Преди да започне гласуването на текстовете, те поискаха заседанието да продължи в светлата част на денонощието, но предложението бе отхвърлено от мнозинството. В знак на протест ние напускаме и няма да участваме повече в този фарс, каза Златан Златанов и народните представители от групата си тръгнаха от заседанието.

На второ четене бяха приети основно предложенията на работната група, както и някои отделни редакционни предложения на „Има такъв Народ“, „БСП-Обединена левица“ и ГЕРБ-СДС. Гласувано бе

новите устройства и техният софтуер да са държавна собственост

която да се придобива и управлява от „Информационно обслужване“ АД, а ЦИК да организира и утвърждава удостоверяването на съответствието и дава разрешение за използване на устройствата и техния софтуер. Също така се прие на какви изисквания трябва да отговаря оптичното устройство за сканиране. Предстои проектопромените в Изборния кодекс да бъдат обсъдени на второ четене в пленарна зала. /БТА