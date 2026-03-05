Народен хор „Трепетлика“ към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас достойно представи България и Бургас в Малага, Кралство Испания. По покана на президента на Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba – Мануел Куртидо Олива, съставът изнесе концерт в Културния дом на Малага по повод Празника на Андалусия.

Събитието се проведе в рамките на официалните тържества, като българските изпълнители бяха посрещнати с изключителна топлота и аплодисменти от публиката. Концертната програма представи красотата и емоционалната сила на българския фолклор и допринесе за утвърждаването на културния обмен между България и Испания.

В рамките на визитата си възпитаниците на НХ „Трепетлика“ участваха и в международния конкурс „Звездите на Иберия“, където завоюваха престижни отличия в различните възрастови групи. Конкурсът бе оценяван от международно жури с представители от Испания, Германия, Молдова и Украйна, което придаде допълнителна тежест и престиж на отличията.

В раздел „Народно пеене“ Ива Цанкова спечели първо място в четвърта възрастова група, Румяна Огнянова – първо място в първа възрастова група, Рая Камалиева – първо място във втора възрастова група, а Боряна Стоянова – първо място в трета възрастова група. Четирите момичета с награди са с ръководител Пепа Запрянова.

С високи отличия бяха удостоени и инструменталните изпълнители. Огнян Огнянов завоюва първо място на гайда с ръководител Стойко Георгиев, както и първо място в категория класическа китара с ръководител Пламен Маринчев при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“.

Успехите на младите таланти са резултат от тяхната упоритост, вдъхновение и професионалната подкрепа на техните преподаватели.