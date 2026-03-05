ЦИК отказа регистрация и спря за парламентарните избори коалиция, обявяваща се в подкрепа на Румен Радев - президент на Република България (2017-2026 г.) и имитираща негова партия.

На 4 март в комисията е постъпило заявление от името на коалицията "Подкрепи Радев", обединяваща партиите "Българска земеделска партия" и "КОЙ – Компетентност, Отговорност и Истина". Според публичната информация представител на коалицията е Светозар Съев, който през 2024 г. стана известен с това, че се опита да организира шествие под надслов "Безсмъртният полк в България", но получи отказ от Столична община демонстрацията да се проведе.

От ЦИК са поискали формацията да промени наименованието си с мотива, че "съдържащия се в него призив за подкрепа на конкретно физическо лице, представлява превратно упражняване на права и заобикаляне на закона". Комисарите са посочили, че физическо лице може да стои в центъра на изборната надпревара, ако е издигнато като независим кандидат от инициативен комитет.

От въпросната коалиция са реагирали като представили документи за регистрация на друга коалиция под наименованието "Просперираща България", наименование, което е доста сходно с "Прогресивна България", на Радев. "Просперираща България" обаче не представя задължителния списък с 2500 подписа на граждани, заради което ЦИК отказва регистрацията.

Позицията на Радев не закъсня:

Часове, след като ЦИК отряза опитите да бъдат регистрирани имитиращи партии, от екипа на Румен Радев излязоха с официална позиция.

"Уважаеми колеги, в отговор на изпратените въпроси за отказа на ЦИК да регистрира коалиция „Просперираща България“, първоначално заявена като „Подкрепи Радев“, за участие в парламентарните избори, разпространяваме следната позиция: Политическото статукво очевидно е готово на всякакви безпринципни действия срещу „Прогресивна България“, включително създаването на нейни имитации за изборите. Поздравяваме Централната избирателна комисия (ЦИК) за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна", гласи съобщението.