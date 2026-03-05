Европейската комисия съобщи, че от вчера е предприела организация за евакуационни полети за европейски граждани в Близкия Изток. Първите шест полета ще върнат граждани в България, Италия, Австрия и Словакия, се посочва в съобщението.

Допълнителни полети по Европейския механизъм за гражданска защита са предвидени за следващите дни и все повече държави от ЕС са пожелали да се присъединят, посочва комисията. Предприети са всички възможни стъпки за осигуряване на безопасността на гражданите на ЕС. До днес 10 държави са задействали европейския механизъм – България, Белгия, Чехия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Румъния, Словакия и Австрия, се уточнява в съобщението.

Допълва се, че полетите, извършвани от европейските държави, се съгласуват с европейските институции и комисията поддържа контакт по този въпрос с делегациите на ЕС и консулските служби на европейските страни в Близкия изток.

ЕК отбелязва, че може да покрие част от разходите за полетите за връщане на европейските граждани. Уточнява се, че европейци са засегнати от събитията и не могат да се върнат не само от Близкия изток, но и от държави в части от Азиатско-тихоокеанския регион и Африка заради затварянето на основни летища.