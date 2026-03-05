От над 7000 жалби за необосновано високи сметки за ток към трите електроразпределителни дружества са уважени едва 12, като става дума основна за повреден часовник в електромера. Така нощната енергия се отчита като дневна, която е на по-висока цена.

Това стана ясно от интервю на енергийния министър Трайчо Трайков по Нова тв. Той уточни, че ЕРП са проверили едва половината от постъпилите жалби. Според ЕРП-тата по-високите сметки са заради повишеното потребление заради студеното време. Проверките показват, че на макро ниво подадената електроенергия отговаря на изпратените сметки. "Затова възниква въпросът дали няма някакъв проблем с електромерите", отбеляза той.

Проверките продължават

По-късно днес в Народното събрание председателят на КЕВР Пламен Младеновски даде допълнителни данни за предприетите проверки за изправността на електромерите.

Проверени на място от инспектори на КЕВР са 120 електромера в различни населени места в страната. Те са свързани с жалби за драстично завишени сметки за ток през декември и януари. "Фокусът ни е сметки над 100% по-високи от миналата година", каза Младеновски. При тези проверки КЕВР са установили две-три нарушения, но не стана ясно в какво точно се изразяват те.

Все пак КЕВР са свалили 50 устройства, които са предоставили за анализ в независима лаборатория, която не работи с електроразпределителните дружества. Все още няма резултат от анализа.

"Разходите за проверките на тези електромери, ще бъдат покрити от КЕВР", уточни Младеновски, тъй като практиката на ЕРП-тата при подобни проверки на уредите е да се събират такса от клиентите си в размер на 50 лв.

От КЕВР са направили няколко препоръки към електроразпределителните дружества. На първо място занапред във всяка фактура да се предоставя информация за потребените количества ток за последните 13 месеца. Така потребителите ще може да сравняват показателите си - както консумираните киловатчасове, така и месечните сметки.

На второ място, това е поетапната смяна на електромерите със смарт устройства, които ще отчитат потреблението на ток дистанционно точно от 1-во до 30-то или 31-во число на месеца, а чрез приложение на телефона абонатите ще може да следят всеки ден потреблението си. Младеновски поясни, че електроразпределителните дружества са получили финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за подмяната на старите електромери и 50% от абонатите на ЕVN, например, вече са със смарт-електромери.

От "Възраждане" зададоха въпрос дали тези нови смарт-електромери са верифицирани и отговорят на стандартите за сигурност, защото прави впечатление, че именно жалбите за високи сметки срещу ЕVN са най-многобройни. "Възможно ли е софтуерът на тези смарт-устройства да е манипулиран?", попита Йордан Тодоров от "Възраждане".

"Не изключваме тази възможност", каза шефът на КЕВР. Той уточни, че сред свалените за проверка 50 устройства има и от новите смарт-електромери. В независимата лаборатория се правили проверки и на софтуера. КЕВР са направили запитвания и до фирмите-производители на смартустройствата дали е възможна дистанционна манипулация. "Те ни отговориха, че паролите, които могат да повлияят на коефициентите при изчисляване на сметките за ток, не са предоставени на електроразпределителните дружества. Това обаче се отнася за европейските производители. Има и китайски производители, които за длъжни да се сертифицират и затова независимата лаборатория ще провери за следи от манипулации и дали изобщо има възможност от такива манипулации", разясни Младеновски.

Независимата лаборатория ще провери и дали при намаляне на напрежението автоматично не се повлияват позателите за ползвани киловатчаса ток, което да надува сметките. Подобни опасения изказаха потребители, които хронично страдат от лошо качество на подаваната електроенергия.

От всички над 4600 жалби, постъпили в КЕВР за високи сметки през декември и януари, са анализирани 2500 до момента, каза Младеновски. Установено е, че няма некоректно начислени или превалутирани цени, нито проблем с 30-дне вния срок на отчитане. Между 45 и 55% от жалбите на потребители на трите ЕРП-та имат потребление по-ниско от въпросните месеци на миналата година. Според шефа на КЕВР домакинствата се объркват, че имат завишени сметки, защото сравняват декември и януари с месец ноември, който е бил много по-топъл от миналогодишния и с по-малко подадена електроенергия. Само 10% били жалбите с голямо завишение - над 100%.

Ремонт

Трайков коментира и постоянните аварии в шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Според него проблемът е, че заради санкциите срещу Русия при ремонта се слагат не оригинални, а произведени в България мембрани, които водят до проблем. Днес той ще присъства на поредното включване на блока след ремонт и ако отново се стигне до проблем, ще поиска оставки. Трайков не смята, че става дума за корупция или умишлен саботаж. Загубата на АЕЦ от този проблем само за декември обаче 9 млн. лв.