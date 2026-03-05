Бойко Борисов разговаря със служебния министър на отбраната Атанас Запрянов преди днешното заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет.

"Моля те да напомниш, че още по-голяма заплаха е войната в Украйна. Може да се наложи в парламента да се вземат тежки решения", обърна се Борисов към военния министър.

По думите му в такива моменти трябва да се демонстрира държавничество. За пример той даде събитията на 3-и март в Стара Загора, когато кметът Живко Тодоров остана на площада за официалните чествания на освобождението, след като Румен Радев е застанал до него.

Така се прави, когато светът е във война, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че ако служебното правителство иска да има парламентарна подкрепа, то не трябва да се съсредоточава само на „изчегъртването на службите в МВР“.

Украйна е много по-опасна за България, а ставащото в Близкия Изток може да повлече куп икономически последствия, добави Бойко Борисов.

По думите на Борисов именно войните ще сплотят страните от ЕС, ще сплотят евроатлантическата общност и задочно посъветва Андрей Гюров да е лоялен към евроатлантическите партньори.

От своя страна Атанас Запрянов заяви, че е много важно да има евроатлантическо мнозинство в парламента.

Имате подкрепа по всички външно политически теми и отбранителни, въпросът е на политическа култура, каза още Борисов.