Първа копка на нов център за резидентна грижа и специализирани услуги в подкрепа на хората с увреждания бе направена днес в Русокастро. Проектът е финансиран с близо 12 милиона лева по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Инициативата е на Община Камено и предвижда създаването на съвременна инфраструктура за резидентна грижа и специализирани услуги. Той ще осигури условия, максимално близки до семейната среда за 120 уязвими хора.

Центърът ще предоставя и почасови услуги за лица с увреждания и техните семейства и така ще се осигури пълноценната интеграция в обществото.

Комплексът ще бъде разположен в свободното пространство на досегашния дом, като целта е да се осигури качествена среда за живот на хората с интелектуални затруднения. „Само искам да поясня, че този дом беше предвиден за затваряне през 2027 година“, каза кметът на Камено Жельо Вардунски. И благодари за подкрепата на всички институции и всички, работили неуморно, за приноса им за реализирането на проекта.



Предвижда се изграждане на осем нови сгради, напълно оборудвани по европейски стандарти. Дейностите включват строителство, мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворните площи, с акцент върху достъпност и сигурна среда за потребителите.