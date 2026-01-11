Президентът Доналд Тръмп е разпоредил на Командването за специални операции на САЩ (JSOC) да подготви планове за евентуална инвазия в Гренландия, съобщава Анадолската агенция. Заповедта е предизвикала остра съпротива сред висшето военно ръководство на САЩ, което я определя като незаконна и лишена от одобрение от Конгреса.

Според изданието инициативата идва от твърдолинейни съветници в Белия дом, водени от заместник-ръководителя на администрацията Стивън Милър, на фона на повишено напрежение след американската военна операция във Венецуела на 3 януари, довела до залавянето на президента Николас Мадуро.

Източници твърдят, че тези съветници настояват САЩ да действат бързо, за да „завземат острова, преди Русия или Китай да направят ход“.

Според публикацията военните се опитват да насочат президента към по-малко спорни операции – като прихващане на руски „кораби-призраци“ или обсъждане на удари срещу Иран.

Идеята е предизвикала тревога в Европа. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че всяка американска атака срещу Гренландия би означавала „край на НАТО“. Причината - островът е автономен само в рамките на Дания, той не е част от НАТО и член 5 не може да се задейства.

На 6 януари лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство и Дания излязоха със съвместна позиция, че „Гренландия принадлежи на своя народ“ и че само Дания и Гренландия имат право да решават бъдещето ѝ.

Според дипломатически доклади, най-лошият сценарий включва „разпад на НАТО отвътре“.

Европейски представители смятат, че твърдолинейните съветници на Тръмп виждат окупацията на Гренландия като начин да принудят европейските съюзници да напуснат алианса, тъй като Конгресът не би позволил официално излизане на САЩ от НАТО.

В петък Тръмп обяви, че САЩ „ще направят нещо с Гренландия, независимо дали им харесва или не“, защото в противен случай Русия или Китай щели да я превземат. „Предпочитам да стане по лесния начин, но ако не стане – ще го направим по трудния“, добави той.

Петте политически партии в Гренландия реагираха с обща декларация: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани – искаме да бъдем гренландци“. Те подчертаха, че бъдещето на острова трябва да бъде решавано единствено от неговия народ.

Междувременно 15 бивши високопоставени американски представители от демократични и републикански администрации изпратиха меморандум до Белия дом с предупреждение, че заплахите за използване на военна сила срещу Гренландия са „стратегически неразумни“ и че „нашите противници с нетърпение очакват възможностите, които подобен разрив би създал“.