Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела до осъществяването на „безопасен“ политически преход. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по повод ударите срещу Венецуела и пленяването на венецуелския президент Николас Мадуро.

По думите му Вашингтон е причинил и прекъсването на електрозахранването в Каракас в рамките на операцията по залавянето на Мадуро.

„Беше тъмно. Осветлението на Каракас в голяма степен беше изключено заради определени възможности, с които разполагаме“, каза той на пресконференция в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида.

Междувременно Тръмп публикува снимка на венецуелския лидер в белезници, направена на борда на американски военен кораб. „Николас Мадуро на борда на USS Iwo Jima“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като приложи изображение, за което се твърди, че показва Мадуро часове след залавянето му от американски сили.

На снимката венецуелският президент е с голяма превръзка на очите и белезници, както и със слушалки, наподобяващи шумоизолиращи антифони. Той е облечен в сив спортен екип. В дясната сиръка държи малка бутилка минерална вода.

САЩ ще бъдат "много силно ангажирани" с венецуелската петролна индустрия, заяви по-рано Тръмп в ефира на телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс.

"Имаме най-добрите петролни компании в света, най-големите, най-добрите, и ще бъдем много силно ангажирани", посочи американският лидер.

Тръмп отбеляза, че е гледал "на живо" залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и че нито един американец не е загинал при операцията, добавя Франс прес.

"Гледах задържането му сякаш гледах телевизионно предаване. Гледахме го в една стая и следихме всички аспекти“, добави той, без да уточнява кой друг е присъствал с него. Николас Мадуро „беше на много добре охранявано място, като крепост“, добави американският президент. „Фактът, че никой не е убит, е невероятен“, каза той, добавяйки, че „двама мъже са ранени, но са се върнали и са в добро състояние“.

За "Фокс нюз" Тръмп каза, че в момента Мадуро и съпругата му са на борда на американския военен кораб "Иво Джима" на път за Ню Йорк, където ще бъдат изправени пред съда.

"Те убиха много хора и много американски граждани, дори хора в собствената си страна“, каза още президентът на САЩ.

"Избирането на Мадуро беше позор...Залавянето му изпраща сигнал, че повече няма да бъдем манипулирани. Ще бъдем много ангажирани с това. И искаме да дадем свобода на хората“, добави той. По думите му дръзката акция на американските специални части показва, че Вашингтон „няма да се предаде“. Той заяви също, че няма да позволи на никого да "продължи започнатото от него дело".

Според него военната операция срещу Венецуела „трябвало да направят преди четири дни, но времето не било перфектно. "Времето трябва да е перфектно. Чакахме четири дни. Трябваше да направим това преди четири дни, преди три дни, преди два дни. И тогава изведнъж небето се проясни и дадохме заповед да започнем“, обясни той. САЩ били подготвени за втора вълна от удари срещу Венецуела, но това не било необходимо, поясни още Тръмп.

Според него няма да има проблеми с Китай след залавянето на Мадуро, тъй като Пекин „ще получи петрол“.