В първите дни след въвеждането на еврото в България могат да възникнат редица проблеми за потребителите и бизнеса – от цените на държавни и общински услуги до затруднения при пресмятането на рестото, липса на налични евро банкноти и технически проблеми с плащанията. Това сочат първите наблюдения на Асоциация „Активни потребители“, споделени пред News.bg.

Директорът на организацията, Богомил Николов, обяснява, че вече има случаи на необосновани повишения – лична карта за 18 лева да се предлага за 30, лифт за 5 лева да става 5 евро, а синята зона за паркиране – от 1 лев на 1 евро. Той предупреждава, че подобни решения, взети точно на 1 януари, „изглеждат прибързани и дразнещи за гражданите“.

Според „Активни потребители“ един от сериозните рискове е липсата на достатъчно евро банкноти, особено в малките населени места, в които много търговци ще разчитат на клиентите да осигурят средства за постепенно зареждане на касите си.

Допълнителен риск е забавяне на плащанията към доставчици на ток, интернет и кабелна телевизия заради пренастройката на банковите системи.

Особено внимание трябва да се обърне и на вендинг машините и такситата, акцентират от организацията, тъй като при тях често няма двойно посочване на валутата. В първите дни след въвеждането на еврото някои автомати могат да приемат само левове, а таксиметровите апарати да показват стойности в левове, но да се изисква плащане в евро. Николов препоръчва на клиентите да изискват касови бележки, които трябва да са посочени и в двете валути, за да се избегнат злоупотреби.