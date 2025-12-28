Гръцките власти съобщиха за нова спасителна операция в морето южно от остров Гавдос, при която в събота са били изведени в безопасност 108 мигранти. Действията са координирани от Националния център за издирване и спасяване към гръцката Брегова охрана, предаде агенция АНА-МПА.

Мигрантите са били открити на борда на дървена лодка, намираща се на около 41 морски мили от южния бряг на острова. След установяване на контакт те са били прехвърлени на плавателен съд под либерийски флаг, който ги е транспортирал до пристанището Палеохара на остров Крит, уточниха от Бреговата охрана.

Случаят е част от поредица подобни инциденти в района през последните дни. В петък гръцки патрулен кораб е засекъл рибарска лодка с 361 чуждестранни граждани на около 35 морски мили южно от Гавдос. По-късно те са били качени на товарен кораб под датски флаг и откарани до Палеохара.

Още ден по-рано, в четвъртък, властите са оказали помощ на 131 мигранти, намиращи се на рибарска лодка в морето приблизително на 14 морски мили от острова.

Остров Гавдос, разположен южно от Крит, е най-южната точка на Гърция и на Европейския съюз и често попада по маршрути, използвани от мигранти, преминаващи по море към Европа. Според гръцките власти при последните операции няма данни за пострадали.