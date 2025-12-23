Смъртта на българския гражданин Ненко Ганчев в имиграционен център за задържане в американския щат Мичиган предизвика сериозен обществен и политически отзвук в Съединените щати. Българинът, живял отвъд Океана от десетилетия, е починал след повече от два месеца задържане, а обстоятелствата около смъртта му все още не са напълно изяснени, пише NOVA.

Ганчев е пристигнал в САЩ като студент и през годините е изградил живота си там. По думите на негови близки и познати от българската общност в Чикаго той е бил изключително работлив, общителен и уважаван човек. В края на септември тази година е бил задържан по време на интервю за зелена карта и настанен в имиграционен център.

► Официална версия и съмненията на семейството

Официалната позиция на имиграционните власти е, че смъртта му най-вероятно е настъпила по естествени причини. Семейството обаче поставя под съмнение тази версия. Един от синовете му споделя, че научава детайли за последните дни на баща си основно от медийни публикации и официални съобщения. По думите му Ганчев е страдал от диабет повече от 15 години. Заболяването изисква специална диета, постоянен прием на медикаменти и медицинско наблюдение.

► Сигнали за нечовешки условия и липса на медицинска грижа

Близки на семейството твърдят, че по време на задържането си Ненко е съобщавал, че не се чувства добре и че не получава необходимото внимание и медицинска грижа. Според тях той дори е заявил готовност да се върне доброволно в България, за да се пенсионира там. Сходна информация се съдържа и в официални изявления на двама американски конгресмени, които настояват за прозрачност и пълно разследване на случая. По техни данни друг задържан е съобщил, че Ганчев е поискал медицинска помощ, която не му е била предоставена своевременно.

Според публична информация само за четири дни в различни центрове в страната са починали четирима имигранти, а общият брой на починалите в подобни съоръжения от началото на годината е около 30. Сигнали има за ниски температури, лоша хигиена, недостиг на храна и забавен достъп до медицинска помощ.

► Неясен имиграционен статус и задържане

Допълнителни въпроси поражда и правният статус на българина. По данни на властите той е имал две заповеди за депортация през годините, но в определен период е притежавал и зелена карта. Близки твърдят, че в деня на интервюто му е било съобщено, че е одобрен за нова зелена карта, а според публични регистри тя е била официално одобрена ден по-късно. Въпреки това той не е бил освободен.

Ганчев е задържан в рамките на мащабната операция „Midway Blitz“, при която в Чикаго са арестувани над 3000 души. По-късно апелативен съдия разрешава освобождаването на част от тях, но имиграционните власти обжалват решението, което води до продължителното му задържане.