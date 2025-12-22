Новата година идва с нови цени на водата. За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване, но има и райони с поевтиняване на услугата.

Най-скъпа ще е водата в Силистра – 6,44 лева за кубик с ДДС, като увеличението от януари е 4,8%. Сред районите със скъпа вода е и Разград. Там един кубик ще струва 6,33 лева, като одобреното поскъпване за догодина е 1,1%.

Следва Шумен с цена 5,96 лева, но тук догодина ще плащат макар и с под 1% по-малко, предаде NOVA.

Най-голямо е поскъпването за Кърджали – почти 14%, но въпреки това цената на кубик остава по-ниска от градовете рекордьори – 5,19 лева.

В София, където има най-много потребители, поскъпването е почти 12% и кубик вода от януари ще струва 4,12 лева.

По-евтина вода ще плащат в Ямбол – там намалението е почти 12%. Кубик ще струва 4,52 лева.

Във Враца цената ще е 5,48 лева, като поскъпването е 8,9%, във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лева, а поскъпването е 8,8%, в Габрово – 4,93 лева, като поскъпването е 8,4%, във Варна ще е 5,92 или поскъпване с 6,6%, в Бургас – 5,28 лева – поскъпване от 1,4%, а в Пловдив цената ще е 3,73 или увеличение от 4%.

В града рекордьор по поскъпване на водата Кърджали повишаването на сметките към ВиК с почти 14% изненадва някои от потребителите, други не. Едни казват, че се надяват само да има вода, други, че не са доволни от новите цени, а трети отчитат инвестицията, която е направена за нов водопровод.



Поскъпване от почти 9% ще има във Враца, Велико Търново и Габрово. Според експерти новите цени не би трябвало да изненадват никого. Те са заложени още преди 5 години когато всички ВиК дружества подготвиха своите бизнес планове и те бяха одобрени от КЕВР.





„Има изненадани, защото хората не познават процеса. Следващата година ще се изготвят следващите 5 годишни бизнес-планове и тогава е реалния момент да се водят дебати, да се спори”, заяви Иван Иванов, Българската асоциация по водите.Въпреки че от годинии околните села често са на воден режим, и там е предвидено поскъпване – със 7%. Плевенчани определят новата цена като неприятен новогодишен подарък., обаче, няма как без инвестиции да се очаква качествена услуга.„Разбирам хората и те не може да са доволни при положение, че не получават услугата пък плащат високи цени, но истината е, че ние трябва да осигурим средства тази услуга да се осъществява. Когато я няма, я няма. Тогава не би трябвало водомерът да върти”, обясни Иван Иванов.