Многократно сме обсъждали този въпрос, а и самата Рая Назарян е отговаряла на него – тя няма да приеме позиция на служебен премиер". Това каза заместник -председателят на парламентарната група на ГЕРБ -СДС Деница Сачева в предаването "Защо, господин министър?" по bTV.

По думите на Сачева ГЕРБ има и политическо решение за това, че председателят на Народното събрание Рая Назарян няма да приеме поста на служебен премиер.

"Организацията на изборите трябва да бъде максимално безпристрастна, обективна, тя трябва да се изпълни от човек, върху когото не може да има каквато да била сянка за свързаност с определена политическа партия. Тя, като ярко политическо лице, няма как да поеме този пост", заяви Деница Сачева.

Така Рая Назарян става второто лице от „домовата книга“, което вероятно няма да поема постта на служебен министър. Само преди няколко дни омбудсманът Велислава Делчева посочи, че не смята да става служебен премиер, дори да бъде поканена.

"Ако омбудсманът или заместник-омбудсманът бъде избран за премиер, дори и служебен, се обръща линията. Не смятам, че това е редно. Признавам, че се чувствам добре в тази си роля и не смятам да променям тази позиция", категорична бе Делчева.