Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” беше включен в електроенергийната система на страната в 10:54 ч. днес, след като вчера беше изключен превантивно за подмяна на дефектирало предпазно устройство, съобщиха от централата.

Според информацията е била установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки.

От централата информират още, че съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно, а пети блок работи по график.

Годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй" приключи на 1 декември. В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., са извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата горивна кампания.