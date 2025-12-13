Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова в ефира на БНТ.

"Не е възможно не защото са инатим или сме безотговорни, а защото всички политически сили, с които излиза парламентарната математика, със своето парламентарно поведение показаха, че са неспособни да отстояват антикорупционни и реформаторски политики. Също така политики, които да водят до по-добро управление на страната", обясни тя.

Йорданова посочи, че от ПП-ДБ ще отидат на консултациите при президента Румен Радев в понеделник, като няма да изпълнят полагащия им се мандат, но в парламентарната група (ПГ) ще обсъдят предстоящите си действия и времето за тях с оглед на процедурните правила. "Как точно ще постъпим е въпрос на тактика, която ще обсъдим в парламентарната група", коментира тя.

Според депутата следващия парламентарен вот трябва да бъде проведен през март, за да има по-спокоен и по-нормален изборен ден, включително от гледна точка на климатични условия и продължителността на деня.

"Следващите седмици са изключително ключови и за нас са супер важни три неща. Първо да се подготвят свободни и честни избори. Ние ще настояваме да се върнат машините такива, каквито бяха. За да имаме 100% машинен вот, без измами, без хартия. Ние, като политически субект - да отворим листите си, да дадем възможност на активните млади хора от площада да намерят своето политическо представителство и своите политически представители, включително в техните лица", заяви Йорданова.

Тя изтъкна, че за ПП-ДБ е изключително на тези избори да завоюват мястото на първа политическа сила, за да мандатоносител при съставянето на следващия редовен кабинет. "Ние да сме гарантът, който ще прави възможно следващото мнозинство в парламента да отстоява проевропейския дневен ред на България. Ние ще се борим за всеки един глас. Ние ще се борим за максимално широко и силно представителство в следващия парламент. Което задължително изисква ние да сме първа политическа сила", посочи Надежда Йорданова.

Темата за политическата ситуация в страната след оставката на правителството на Росен Желязков коментира и Атанас Славов от ПП-ДБ пред Nova news. Според него

. "Той не е освободен от ръководството на БНБ, с поръчкови сигнали го отстраниха временно. В Европейския съд в Люксембург тече дело за независимостта на банката по тази тема", каза Славов.

Бившият председател ПГ на "Продължаваме Промяната" беше избран през юли 2023 година е за подуправител на Българската народна банка, направление "Емисионно".

"Голяма част от фигурите, част от списъка за служебен премиер, бяха избрани през последните месеци, почти няма независими хора сред тях. Правителството в оставка да поеме ангажиментите си и да внесе удължителен закон за бюджета. Ако това не бъде направено, ще влезем в хипотеза на недобросъвестен наемател, който не плаща сметките, а на изпроводяк пуска водата и включва печката", каза още Атанас Славов.

Той очаква следващият парламент да е много по-различен от настоящия. "Задачата му ще бъде демонтаж на модел, изграждан с години, който се олицетворява от тандема Борисов - Пеевски. Няколко пъти се борихме с него половинчато и неуспешно, време е да си свършим работата", посочи Славов.