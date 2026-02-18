Сняг придружен със силен вятър вали на територията на община Айтос. Шест села и два квартала в града са осъмнали без ток тази сутрин. Към момента няма сигнали за бедстващи хора.

Получените сигнали за паднали дървета ще се обработват своевременно. Възстановено е електроподаването в село Черна могила, съобщиха от Община Айтос.

Автобусите на "Айтос Автотранспорт“ ЕООД пътуват само до и от Бургас на кръгъл час. И пътуването до областния град не е безпроблемно, поради снежната виелица няма видимост.

"Общинските пътища за сега са проходими при зимни условия, но ако не е наложително - не тръгвайте на път“, призовават от общината.