Кметът на Бургас Димитър Николов предлага разкриване на филиал на детска градина „Надежда“ в кв. „Победа“, считано от учебната 2026/2027 година. Докладната записка ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет следващата седмица.

Предложението е част от последователната политика на Община Бургас за осигуряване на достъпно и качествено предучилищно образование, съобразено с потребностите на гражданите и демографските процеси в региона.

То е продиктувано от факта, че към момента в района на кв. „Победа“ не функционира детска градина, което затруднява родителите и ограничава ранния достъп на децата до образователната система. Липсата на близко разположено детско заведение води до нисък обхват в задължителното предучилищно образование и създава предпоставки за социална изолация и образователни затруднения. Много от семействата не разполагат с транспорт или финансови средства за ежедневно придвижване до по-отдалечени детски градини.

Детска градина „Надежда“ в ж.к. „Меден рудник“ към момента функционира при пълна натовареност, което допълнително налага разширяване на възможностите за прием.

Съгласно предложението, филиалът ще бъде разкрит в сградата на Основно училище „Христо Ботев“ – кв. „Победа“, която миналото лято бе напълно реновирана при спазване на всички изисквания на Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини. Предвижда се филиалът да бъде с капацитет от две групи за деца в предучилищна възраст.

Решението ще позволи оптимизиране на административните разходи и използване на утвърдения педагогически и управленски капацитет на съществуващата детска градина „Надежда“.

Разкриването на филиала е в изпълнение на Стратегически приоритет 1 – „Качествено образование и социализация на децата от най-ранна възраст“ от Програмата за демографско развитие на Община Бургас. Инициативата цели гарантиране на равен достъп до модерна и ефективна грижа за децата, подпомагане на ранната социализация и създаване на условия за професионална активност на родителите.

Предложението е важна стъпка към устойчиво развитие на квартал „Победа“, намаляване на образователните неравенства и гарантиране правото на всяко дете в Бургас да получи качествено образование още от най-ранна възраст.