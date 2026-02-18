Седем българи в три спорта ще се състезават днес на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Състезателката по ски алпийски дисциплини Анина Цурбриген ще участва в женския слалом, първият манш на който започва в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо. Второто спускане е в 14:30 часа.

Марио Матиканов и Даниел Пешков ще стартират след 11:15 часа в квалификациите на отборния спринт по ски бягане в свободен стил в Тезеро. Финалите са след 13:15 часа.

Женската щафетата на България в биатлона на 4 по 6 километра в състав Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Мария Димитрова са с номер 15, а началото на надпреварата е в 15:45 часа в комплекса в Антхолц-Антерселва.

Освен в ските алпийски дисциплини, в щафетата в биатлона при жените и отборния спринт в ски бягането при мъжете и при жените, на 18 февруари ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - във въздушната акробатика на ските свободен стил за жени, в дисциплината слоупстайл на сноуборда за мъже и в щафетата на 3000 метра за жени и на 500 метра за мъже в шорттрека.

В програмата за деня също така са включени стартове от олимпийските турнири по кърлинг за мъже и за жени и по хокей на лед за мъже.