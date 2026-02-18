5-годишно дете загина при тежка катастрофа във Видинско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 февруари на главен път Е-79 в село Ружинци - при кръстовището на улиците „Младост“ и „Г. Димитров“.

30-годишен шофьор не е спрял на знак „Стоп“, отнел е предимство на румънски товарен автомобил с прикачено полуремарке.

Констатирана смъртта на пътуващото в колата момиченце. Шофьорът и 58-годишна пътничка от автомобила са настанени във видинската болница.

Жената - с опасност за живота. Другата пътничка - 33-годишна, била транспортирана от свой близък в болницата в Лом и след преглед освободена за домашно лечение.

Тестовете на водача на товарния автомобил не са отчели наличие на алкохол и наркотици. По случая се води разследване.