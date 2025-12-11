"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Казахме "не" на олигархията, казахме "не" на намаляването на данъците за нея. Трябваше да има данък дивидент, трябваше да има данък за хазарта, за да има достатъчно средства за всички съсловия", заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

България трябва да бъде социална държава и да помага на хората, допълни той.

"Цялата отговорност сега е на коалицията "Сорос" - ПП-ДБ имам предвид", подчерта Пеевски.

"И да им кажа, че печелившият е друг, да идва още днес", каза той.