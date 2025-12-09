Почти цяла в цялата страна “ДПС-Ново начало” организира контрапротест в защита на кабинета “Желязков”. Той беше под наслов “Не на омразата” и събра хиляди симпатизанти на партията.

"Това е партия, която уж не управлява, а в действителност управлява. Нейният лидер е на практика министър-председател, независимо че официално няма нищо общо с коалиционното споразумение между четирите партии в него. Дали има риск - много се притеснявам, че така както беше извадена в началото картата от Пеевски - веднага показа червена светлина, че има риск", коментира политологът проф. Антоанета Христова.

В предаването "Денят ON AIR" тя заяви, че включването на ДПС-НН в етническата карта носи риск. "Те се изплашиха и няма да я извадят”, добави проф. Христова.

Политологът доц. Милен Любенов подчерта, че ДПС участва в управлението и реакцията на Пеевски показва именно това. Показва се, че той е човекът, който ще се опитва и настоява властта да се задържи и да продължи да работи, независимо от натиска.

“Това не е удобно за ГЕРБ", коментира доц. Любенов и добави, че етническият мир няма основание за подобен тип жестове.

"Когато прибягват към етническата карта, сега Пеевски, в миналото това е правил и Ахмед Доган, винаги е, когато се чувстват слаби. Позицията на Пеевски е последен опит за задържане на това управление", коментира политологът пред Bulgaria ON AIR.

Контрапротести преди протеста утре

"Проблемите на българските граждани, независимо от етническия произход, са едни и същи. Настояват за справедливост, върховенство на правото. И там се промениха поколенията. Ако се спекулира с тази тема, това ще има бумерангов ефект", прогнозира доц. Любенов.

Новият бюджет може да демотивира хората, които излязоха на протест на 1 декември, посочи проф. Христова.

Доц. Любенов е категоричен, че протестната вълна ще се увеличава.

"Утре ще видим много голям протест, като на 1 декември. Това е протест, продължение на протестите от 2020 г., които не можаха да достигнат своята крайна цел. Сега бюджетът беше повод за протеста. Този протест ще засилва своя мащаб и дните на кабинета са преброени. Вероятно в рамките на няколко дни правителството ще подаде оставка. В интерес на ГЕРБ и Борисов е колкото се може по-бързо да проведат предсрочни парламентарни избори", заяви политологът.

Проф. Христова изрази хипотеза, че вероятно Румен Радев ще излезе на политическия терен: "Ще има разнообразие от избор. Интересите на Бойко Борисов не са да подаде оставка".

Според нея това, което може да свали ГЕРБ от власт, е именно "огромният протест”.