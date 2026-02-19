18-годишният Петър Чавдаров от Бургас е победителят в XII издание на националния литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“

Той впечатли журито с неповторим стил и силна история.

Темата за 2026 година беше „Преди да заспя…“ във формат художествен разказ. Това провокира над 100 млади автори от цялата страна да споделят лични размисли, вътрешни диалози и силни художествени истории.

Конкурсът е насочен към всички младежи на възраст от 14 до 19 г.

Творбите бяха оценени от жури в състав: писателят Александър Шпатов, журналистът Васил Христов и педагогът д-р Добрина Топалова.

Имената на победителите са публикувани на сайта и в социалните мрежи на Фондацията.

Конкурсът продължава своята мисия да подкрепя младите пишещи и да насърчава смисленото боравене с българския език.

