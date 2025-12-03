Планираните приходи от ДДС в бюджета за настоящата година са 24,83 млрд. лв., но от тях между 3 млрд. и 4 млрд. лв. няма да бъдат събрани, показват данни на Министерство на финансите за изпълнението на бюджета. До края на месец октомври приходите от ДДС в държавната хазна са 17,4 млрд. лв., което е едва 70,2 на сто от предвидените в закона за бюджета приходи за цялата година.

Към края на месец октомври миналата година събраните приходите от ДДС са били 80,9% от плана за цялата година. И след това към края на декември планираните годишни приходи пак не са били изпълнение на 100%. Сега изпълнението на приходите изостава значително спрямо миналата година и до края на декември около 3-4 млрд. лв. от планираните приходи от ДДС няма да бъдат събрани. За това предупреждаваха икономисти още при приемането на бюджета за настоящата година.

Парламентът прие бюджета за 2025 г. с предвиден ръст на приходите от ДДС с над 33 на сто, което беше ясно, че не може да бъде постигнато. Приходите от ДДС в държавния бюджет от януари до октомври нарастват с 2,35 млрд. лв. (15,6 на сто) спрямо същия период на миналата година, в резултат основно на по-високите приходи от ДДС от сделки в страната и внос от страните от ЕС, които нарастват с над 24 на сто. Приходите от ДДС от внос от държави извън ЕС остават почти без промяна спрямо същия период на миналата година.

Въпреки че приходите от ДДС са по-малко от планираното, бюджетният дефицит не превишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт на страната защото и капиталовите разходи също са по-малко от заложените в бюджета. Бюджетният дефицит в края на октомври е в размер на 6,59 млрд. лв. (2,98% от прогнозния БВП). Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4,474 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 2,11 млрд. лв.

В началото на ноември Европейската комисия предостави на България 0,86 млрд. лв. по второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, а преди дни стана ясно, че страната ни ще получи още 1,47 млрд. евро от третото плащане по Механизма тъй като страната ни е изпълнила 48 от 50-те етапа и цели, за които очаква да получи плащане. Това ще компенсира дефицита по сметките за средства от ЕС.

Добре вървят приходите в държавния бюджет от данъка върху доходите на гражданите, показват данните на Министерство на финансите. До октомври от данъка са събрани 6,8 млрд. лв., което е 85,6 на сто от планираните приходи за цялата година.