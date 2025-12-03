Тихомир Т. Каменов, студент по право и икономика в Universität St. Gallen и Harvard University

Г-жо зам.-председател Величкова,

Вие сте въвлечена в административен произвол, който по мое убеждение се координира от председателя г-н Големански, зам.-председателя г-н Данаилов и служители под тяхно ръководство. Тези действия създават впечатление пред политическите институции и обществото в България, че кампанията срещу застрахователя се осъществява по настояване или под ръководството на EIOPA (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване). Познавам и съм разговарял лично с председателката на EIOPA, г-жа Петра Хилкема, и съм убеден, че тя нито е давала указания, нито има правомощия да се намесва в дейността на други национални органи като Търговския регистър към Министерството на правосъдието, Българската фондова борса или Централния депозитар.

С предприетите от Вас действия на практика се блокира упражняването на моите акционерни права. Определен е изключително кратък срок за възражения (1 ден) срещу наказателната процедура спрямо застрахователя, без аз, като пряко засегнато лице, да бъда надлежно адресиран или призован в установителен съдебен процес, който твърдите, че водите срещу Търговския регистър. Правопораждащите факти са налице: решение на общото събрание на акционерите, внесен капитал и вписване в Търговския регистър. В този контекст блокирането от страна на КФН на отразяването в Централния депозитар, което има единствено правно-технически характер, представлява недопустима намеса във вече възникнали и надлежно регистрирани мои акционерни права.

Убеден съм, че авторитетният и независим български съд ще се произнесе компетентно по тези въпроси, както и че при необходимост европейското и международното правораздаване ще защити правото на собственост на инвеститора.

Като национален надзорен орган, КФН следва да съдейства за финансовата стабилност и развитието на застрахователния сектор. Настоящата кампания за възпрепятстване на по-нататъшната капитализация на застрахователя и за неговото организирано увреждане предизвиква сериозни въпроси относно качеството на инвестиционната среда в страната.

Надявам се КФН внимателно да преосмисли своите действия и да преустанови тази организирана кампания, която уврежда тежко обществения интерес, интересите на българските и чуждестранните инвеститори и засяга непоправимо репутацията на България.

Изпратено от гр. Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ