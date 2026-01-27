Седем души загинаха при тежка катастрофа днес в окръг Тимиш в Западна Румъния, съобщава телевизия "Диджи 24", като уточнява, че жертвите са привърженици на футболния отбор ПАОК (Солун), които пътували от Гърция към Франция за мач от Лига Европа срещу "Олимпик Лион".

С микробус към Франция пътували 10 души, привърженици на гръцкия футболен отбор, чийто треньор е румънецът Ръзван Луческу.

Микробусът осъществявал изпреварване на европейски път Е70-DN6 близо до Лугожел, а при опит да се върне в своето платно ударил цистерна, след което се озовал в насрещната лента и бил ударен от ТИР. Шофьорът на микробуса е сред загиналите. Трима души са ранени, а един е в много тежко състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож, съобщава "Диджи 24".