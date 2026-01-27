Бургаската участничка в "Хелс Китчън" Ивелина Иванова реши да завърти главата на гостите и шеф Манчев в "Черешката на тортата". Тя избра меню, което самият Манечв не беше чувал. Амюс буш - испански крокети, руска пълнена питка на три пласта с трудно произносимото име кулебяка, немски крем с тиква и българска овчарска салата, която в бързината стана шопска.

Ивелина е нещо като вундеркинд, пее, рисува, моделира, работи като модел и участва в конкурси по красота. Тя даже е станала трета в конкурса "Мис Туризъм" в Тайланд, а зя представянето си по бански е взела първо място.

Едновременно с това бургазлийката е участвала две ралита - "Хелс Китчън" и едно любовно онлайн състезание.

С мястото на посрещане обаче удари гредата. Наетата къща за гости с препарирани животни стресна участниците и те дълго преодоляваха спомена от стъклените очи на елена, патиците и малкото глиганче.