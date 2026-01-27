Летище Бургас обяви директни редовни полети до Рим. Това става за пръв път в 100-годишната история на аеропорта.



Полетите стартират от началото на май. Пътниците ще летят с Ryanair всеки петък и неделя.



Билетите вече са в продажба на сайта на авиокомпанията.



Рим е втората световноизвестна и силно желана дестинация, която Летище - Бургас обявява в последните месеци, след полетите до Париж.



През лято 2026 Ryanair ще изпълнява общо 11 маршрута от Бургас, от които 7 са до европейски столици.