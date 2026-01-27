Етичен кодекс забранява на лекарските асистенти всякакви форми на договаряне с фармацевтичните фирми за изписване на лекарства и консумативи с цел материални облаги. Кодексът е пуснат за обществено обсъждане.

С него се определят етичните правила, които трябва да спазват лекарските асистенти и фелдшерите.

В проекта се предвижда лекарските асистенти да не може да извършват диагностично-консултативни и лечебни дейности или здравни грижи, без съгласието на болния или близките му, освен при непосредствена заплаха за живота на пациента.

Също така да не провеждат изследвания, които са извън правилата за добра медицинска практика или медицинските стандарти и биха могли да навредят на психиката, достойнството и морала на лицето.

Лекарските асистенти имат право да определят само своя хонорар, като спазват правилата и реда за това, установени в съответното лечебно заведение.

Те не могат да отказват оказване на спешна помощ на пациент в непосредствена опасност за живота, ако не са получили пари. Безплатна ще е и помощта при лекуване на техни колеги, предвижда още проектът за етичен кодекс.