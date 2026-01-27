През нощта от запад валежите ще спират и облачността ще намалее, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югозапад, в отделни райони и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°.

Утре преди обяд ще има и слънчеви часове. Сутринта на отделни места в котловините и низините ще бъде мъгливо или с намалена видимост. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България и на север от планините – умерен, от юг-югозапад и с него дневните температури ще се повишат. Максималните ще бъдат предимно между 9° и 14°, в София – около 9°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. След обяд, след временно повишение, налягането отново ще започне да се понижава.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 м – сняг. Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

В четвъртък и петък под влиянието на средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка. Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Ще има валежи, в равнинната част от страната – от дъжд, в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България; гръмотевична дейност ще има в четвъртък в югоизточните райони.

През първия ден ще духа предимно умерен вятър от юг-югоизток, а в петък вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух; в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между нула и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, а максималните – между 7° и 12°, по-високи в Източна България. В петък температурите ще се понижат.